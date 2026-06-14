Mutfaklara zarif ve pratik dokunuş: A101’den 18 Haziran Perşembe Cam Su Isıtıcı fırsatı!
A101, 18 Haziran Perşembe günü mutfakta hız ve şıklık arayanlar için cam su ısıtıcı modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Göz alıcı mavi LED ışık halkasıyla estetik bir görünüm sunan cihaz; 1.8 litrelik geniş su kapasitesi ve gizli rezistans altyapısıyla öne çıkıyor. Güvenli kullanım adına susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemiyle donatılan bu bütçe dostu ürün, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla dikkat çekiyor. Uzun ömürlü ve sağlıklı cam gövdeye sahip bu teknolojik mutfak aleti, Perşembe gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.
HI-LEVEL HL43FMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART TV
Fiyat: 10,499 TL
ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 9,599 TL
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REVOLT RSX4 125 CC MAXİ SCOOTER
Fiyat: 59,990 TL
KASK BÖLMELİ MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI
Fiyat: 999 TL
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SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,499 TL
SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI
Fiyat: 24,999 TL
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