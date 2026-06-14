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  4. Mutfaklara zarif ve pratik dokunuş: A101’den 18 Haziran Perşembe Cam Su Isıtıcı fırsatı!

Mutfaklara zarif ve pratik dokunuş: A101’den 18 Haziran Perşembe Cam Su Isıtıcı fırsatı!

A101, 18 Haziran Perşembe günü mutfakta hız ve şıklık arayanlar için cam su ısıtıcı modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Göz alıcı mavi LED ışık halkasıyla estetik bir görünüm sunan cihaz; 1.8 litrelik geniş su kapasitesi ve gizli rezistans altyapısıyla öne çıkıyor. Güvenli kullanım adına susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemiyle donatılan bu bütçe dostu ürün, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla dikkat çekiyor. Uzun ömürlü ve sağlıklı cam gövdeye sahip bu teknolojik mutfak aleti, Perşembe gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.

Mutfaklara zarif ve pratik dokunuş: A101’den 18 Haziran Perşembe Cam Su Isıtıcı fırsatı! - Sayfa 1

HI-LEVEL HL43FMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART TV

Fiyat: 10,499 TL

ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 9,599 TL

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Mutfaklara zarif ve pratik dokunuş: A101’den 18 Haziran Perşembe Cam Su Isıtıcı fırsatı! - Sayfa 2

REVOLT RSX4 125 CC MAXİ SCOOTER

Fiyat: 59,990 TL

KASK BÖLMELİ MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI

Fiyat: 999 TL

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Mutfaklara zarif ve pratik dokunuş: A101’den 18 Haziran Perşembe Cam Su Isıtıcı fırsatı! - Sayfa 3

SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 24,999 TL

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Mutfaklara zarif ve pratik dokunuş: A101’den 18 Haziran Perşembe Cam Su Isıtıcı fırsatı! - Sayfa 4

KİWİ CAM SU ISITICI

Fiyat: 899 TL

HOMEND MIXFRESH KİŞİSEL SMOOTHIE BLENDER

Fiyat: 1,499 TL

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