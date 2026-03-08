Mutfaklarda estetik ve dayanıklılık bir arada: A101’e 12 Mart Perşembe Cam Ankastre Set geliyor!
A101, mutfaklara modern bir dokunuş katacak yeni ürünü satışa sunuyor. Şık tasarımı ve dayanıklı cam yüzeyiyle dikkat çeken Cam Ankastre Set, 12 Mart 2026 Perşembe günü A101 mağazalarında raflardaki yerini alacak. Uygun fiyatıyla öne çıkan bu set, mutfaklarını yenilemek isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.
PHILIPS 55PUS7000/62 55” 4K UHD LED BOLBY ATMOS SMART TV
Fiyat: 28,999 TL
AXEN AX40QLEDM-A14S 40” FRAMELESS FHD QLED ANDROID 14 SMART TV
Fiyat: 9,299 TL
