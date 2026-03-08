  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Mutfaklarda estetik ve dayanıklılık bir arada: A101’e 12 Mart Perşembe Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfaklarda estetik ve dayanıklılık bir arada: A101’e 12 Mart Perşembe Cam Ankastre Set geliyor!

A101, mutfaklara modern bir dokunuş katacak yeni ürünü satışa sunuyor. Şık tasarımı ve dayanıklı cam yüzeyiyle dikkat çeken Cam Ankastre Set, 12 Mart 2026 Perşembe günü A101 mağazalarında raflardaki yerini alacak. Uygun fiyatıyla öne çıkan bu set, mutfaklarını yenilemek isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Mutfaklarda estetik ve dayanıklılık bir arada: A101’e 12 Mart Perşembe Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 1

PHILIPS 55PUS7000/62 55” 4K UHD LED BOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 28,999 TL

AXEN AX40QLEDM-A14S 40” FRAMELESS FHD QLED ANDROID 14 SMART TV

Fiyat: 9,299 TL

1 | 15
Mutfaklarda estetik ve dayanıklılık bir arada: A101’e 12 Mart Perşembe Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 2

GOODWEST SİYAH CAM ANKASTRE SET 3’LÜ

Fiyat: 8,499 TL

HOMEND ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 999 TL

2 | 15
Mutfaklarda estetik ve dayanıklılık bir arada: A101’e 12 Mart Perşembe Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 3

KİWİ GARDEN ŞARJLI TESTERE

Fiyat: 1,699 TL

16” TAKIM ÇANTASI

Fiyat: 229 TL

3 | 15
Mutfaklarda estetik ve dayanıklılık bir arada: A101’e 12 Mart Perşembe Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 4

KATLANABİLİR KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 349 TL

KATLANABİLİR KAMP VE PİKNİK MASASI

Fiyat: 799 TL

4 | 15