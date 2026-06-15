  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Mutfaklarda modern dönem: Kolay temizlenen Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 18 Haziran Perşembe A101'de!

Mutfaklarda modern dönem: Kolay temizlenen Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 18 Haziran Perşembe A101'de!

A101, 18 Haziran Perşembe Aldın Aldın kataloğunda mutfağını yenilemek isteyenler için modern tasarımlı cam ankastre set modelini satışa sunuyor. Fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan bu üçlü set, leke tutmayan dayanıklı cam yüzeyi sayesinde temizliği zahmetsiz hale getiriyor. Yüksek enerji tasarrufu ve modern pişirme fonksiyonlarıyla öne çıkan bu set, yenilikçi tasarımı ve bütçe dostu cazip fiyat avantajıyla Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında müşterilerini bekliyor.

Mutfaklarda modern dönem: Kolay temizlenen Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 18 Haziran Perşembe A101'de! - Sayfa 1

IFFALCON 65” U65A UHD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 33,999 TL

NORDMENDE 65” Q65NM1105 4K WHALE QLED TV

Fiyat: 27,499 TL

1 | 16
Mutfaklarda modern dönem: Kolay temizlenen Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 18 Haziran Perşembe A101'de! - Sayfa 2

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 239,990 TL

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

2 | 16
Mutfaklarda modern dönem: Kolay temizlenen Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 18 Haziran Perşembe A101'de! - Sayfa 3

FLAVEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 15,999 TL

SEG CM911 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

3 | 16
Mutfaklarda modern dönem: Kolay temizlenen Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 18 Haziran Perşembe A101'de! - Sayfa 4

PIERRE CARDIN BOYUN MASAJ ALETİ

Fiyat: 999 TL

PIERRE CARDIN KULAK-BURUN TÜY ALMA MAKİNESİ

Fiyat: 149 TL

4 | 16