Mutfaklarda modern dönem: Kolay temizlenen Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 18 Haziran Perşembe A101'de!
A101, 18 Haziran Perşembe Aldın Aldın kataloğunda mutfağını yenilemek isteyenler için modern tasarımlı cam ankastre set modelini satışa sunuyor. Fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan bu üçlü set, leke tutmayan dayanıklı cam yüzeyi sayesinde temizliği zahmetsiz hale getiriyor. Yüksek enerji tasarrufu ve modern pişirme fonksiyonlarıyla öne çıkan bu set, yenilikçi tasarımı ve bütçe dostu cazip fiyat avantajıyla Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında müşterilerini bekliyor.
IFFALCON 65” U65A UHD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 33,999 TL
NORDMENDE 65” Q65NM1105 4K WHALE QLED TV
Fiyat: 27,499 TL
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VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Fiyat: 239,990 TL
REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 44,990 TL
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FLAVEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 15,999 TL
SEG CM911 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,499 TL
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