Mutfakların beyaz incisi: BİM’e 26 Temmuz Pazar Kumtel Turbo Cam Ankastre Set geliyor!
Mutfakların beyaz incisi: BİM’e 26 Temmuz Pazar Kumtel Turbo Cam Ankastre Set geliyor!
Mutfaklarını yenilemek ve modern bir dokunuş katmak isteyenler için beklenen fırsat 26 Temmuz Pazar BİM ile geliyor! Şık tasarımıyla göz kamaştıran Kumtel beyaz turbo cam ankastre set, bütçe dostu fiyatı ve yüksek pişirme performansıyla raflardaki yerini alıyor. Yemeklerin her yerine eşit ısı dağıtan turbo fanlı fırını, gaz emniyet sistemli temperli beyaz cam ocağı ve yüksek emiş gücüne sahip davlumbazı ile bu üçlü set, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak. 2 yıl garantili ve ücretsiz kurulum avantajına sahip bu sınırlı stoktaki aktüel ürünü kaçırmayın.
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