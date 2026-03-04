Mutfakların küçük devi: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Mini Blender geliyor!
Mutfakların küçük devi: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Mini Blender geliyor!
Mutfakta yer kaplamayan ama performansıyla devleşen mini blender için geri sayım başladı. Saniyeler içinde sağlıklı içecekler hazırlamanıza yardımcı olacak bu kompakt yardımcı, 6 Mart 2026 Cuma gününden itibaren BİM raflarında satışa sunuluyor. Hem bütçe dostu hem de son derece pratik olan bu ürünü kaçırmayın.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10,750 TL
