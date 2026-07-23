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  4. Mutfakların olmazsa olmazı: BİM’e 28 Temmuz Çarşamba No-Frost Buzdolabı Çeşitleri geliyor!

Mutfakların olmazsa olmazı: BİM’e 28 Temmuz Çarşamba No-Frost Buzdolabı Çeşitleri geliyor!

BİM, 28 Temmuz Salı günü evinde yenilik yapmak ve yiyeceklerini ilk günkü tazeliğiyle korumak isteyenler için muazzam bir beyaz eşya fırsatı sunuyor. Üstün teknolojisiyle karlanma ve buzlanma derdini tamamen tarihe gömen No-Frost buzdolabı çeşitleri, geniş iç hacimleri ve modern tasarımlarıyla mutfaklarınıza lüks bir dokunuş katıyor. Enerji tasarruflu sessiz motor performansı ve gıdaların ömrünü uzatan akıllı soğutma sistemleriyle donatılmış bu teknoloji harikaları, BİM'in bütçe dostu fiyat avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor.

Mutfakların olmazsa olmazı: BİM’e 28 Temmuz Çarşamba No-Frost Buzdolabı Çeşitleri geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 35,900 TL

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Mutfakların olmazsa olmazı: BİM’e 28 Temmuz Çarşamba No-Frost Buzdolabı Çeşitleri geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 26,900 TL

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Mutfakların olmazsa olmazı: BİM’e 28 Temmuz Çarşamba No-Frost Buzdolabı Çeşitleri geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 18,900 TL

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Mutfakların olmazsa olmazı: BİM’e 28 Temmuz Çarşamba No-Frost Buzdolabı Çeşitleri geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE

Fiyat: 20,900 TL

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