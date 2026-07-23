Mutfakların olmazsa olmazı: BİM’e 28 Temmuz Çarşamba No-Frost Buzdolabı Çeşitleri geliyor!

BİM, 28 Temmuz Salı günü evinde yenilik yapmak ve yiyeceklerini ilk günkü tazeliğiyle korumak isteyenler için muazzam bir beyaz eşya fırsatı sunuyor. Üstün teknolojisiyle karlanma ve buzlanma derdini tamamen tarihe gömen No-Frost buzdolabı çeşitleri, geniş iç hacimleri ve modern tasarımlarıyla mutfaklarınıza lüks bir dokunuş katıyor. Enerji tasarruflu sessiz motor performansı ve gıdaların ömrünü uzatan akıllı soğutma sistemleriyle donatılmış bu teknoloji harikaları, BİM'in bütçe dostu fiyat avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 35,900 TL
1 | 20
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 26,900 TL
2 | 20
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 18,900 TL
3 | 20
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 20,900 TL
4 | 20
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