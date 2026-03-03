Mutfakların yeni yıldızı: BİM’e 6 Mart Cuma Emsan Stand Mikser geliyor!
Mutfakların yeni yıldızı: BİM’e 6 Mart Cuma Emsan Stand Mikser geliyor!
Fonksiyonel özellikleri ve güçlü performansıyla öne çıkan stand mikser, 6 Mart 2026 Cuma BİM aktüel ürünleri arasında yerini alıyor. Ürün, şık tasarımı ve çok yönlü fonksiyonlarıyla mutfakta hem zaman kazandırıyor hem de lezzetli tarifler ortaya çıkarıyor.
1 | 117
2 | 117
3 | 117
4 | 117
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.