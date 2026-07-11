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  4. Mutfakta altın değerinde indirim: A101’de bugün gıda ve deterjanda büyük fırsat başladı!

Mutfakta altın değerinde indirim: A101’de bugün gıda ve deterjanda büyük fırsat başladı!

Tüketicilerin bütçesini rahatlatmak amacıyla hazırlanan ve 11-17 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni dönemin en büyük adımı bugün itibarıyla hayata geçiyor. Alışveriş listelerinin ilk sıralarında yer alan temel gıda malzemeleri ile ev hijyeninin vazgeçilmezi olan temizlik ürünleri dev fiyat düşüşleriyle raflara iniyor. Mutfak harcamalarını doğrudan aşağıya çekecek bu büyük dalgada; sofraların ana ögelerinden kaliteli peynir çeşitleri, demliklerin baş tacı çay, günlük tüketimin temeli toz şeker ve tencereleri kaynatacak bakliyat seçenekleri çok özel etiketlerle tüketicilere sunuluyor.

Mutfakta altın değerinde indirim: A101’de bugün gıda ve deterjanda büyük fırsat başladı! - Sayfa 1

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 469 TL

DOĞUŞ SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat: 269 TL

HAYAT SU 5 L

Fiyat: 43 TL

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Mutfakta altın değerinde indirim: A101’de bugün gıda ve deterjanda büyük fırsat başladı! - Sayfa 2

SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 700 G

Fiyat: 199 TL

SÜTAŞ AYRAN 1 L

Fiyat: 47,50 TL

ÜNAL OLGUNLAŞTIRILMIŞ KLASİK İNEK PEYNİRİ 600 G

Fiyat: 309 TL

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Mutfakta altın değerinde indirim: A101’de bugün gıda ve deterjanda büyük fırsat başladı! - Sayfa 3

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

LİPTON BUZLU ÇAY/PEPSİ GAZLI İÇECEK/YEDİGÜN ÖZEL LEZZET 6X250 ML

Fiyat: 150 TL

PALOMIVE DUŞ JELİ 750 ML

Fiyat: 129 TL

ELSEVE NUTRI GLOSS ŞAMPUAN 400 ML/ELSEVE HYDRA ŞAMPUAN 300 ML

Fiyat: 145 TL

ELSEVE DREAM LONG/MUCİZEVİ YAĞ/KOMPLE DİRENÇ 400 ML

Fiyat: 139 TL

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