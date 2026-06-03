Mutfakta Arzum zarafeti: ŞOK’a bugün Arzum Teablend Çay Makinesi geliyor!
Ev teknolojilerinde bütçe dostu çözümler sunan ŞOK, mutfakların en çok kullanılan pratik yardımcılarından birini avantajlı fiyatla bugün tüketicilerle buluşturuyor. Komple paslanmaz çelik gizli rezistans yapısıyla uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım vaat eden Arzum Teablend çay makinesi , geniş aile kahvaltıları ve kalabalık misafir ağırlamaları için ideal hazne ölçüleriyle dikkat çekiyor. 3-9 Haziran tarihleri arasında geçerli bu fırsatı kaçırmayın.
ARZUM AR141 TEABLEND ÇAY MAKİNESİ
Fiyat: 1,999 TL
ARZUM AR695 PETA SERAMİK TABANLI ÜTÜ
Fiyat: 1,399 TL
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