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  4. Mutfakta Arzum zarafeti: ŞOK’a bugün Arzum Teablend Çay Makinesi geliyor!

Mutfakta Arzum zarafeti: ŞOK’a bugün Arzum Teablend Çay Makinesi geliyor!

Ev teknolojilerinde bütçe dostu çözümler sunan ŞOK, mutfakların en çok kullanılan pratik yardımcılarından birini avantajlı fiyatla bugün tüketicilerle buluşturuyor. Komple paslanmaz çelik gizli rezistans yapısıyla uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım vaat eden Arzum Teablend çay makinesi , geniş aile kahvaltıları ve kalabalık misafir ağırlamaları için ideal hazne ölçüleriyle dikkat çekiyor. 3-9 Haziran tarihleri arasında geçerli bu fırsatı kaçırmayın.

Mutfakta Arzum zarafeti: ŞOK’a bugün Arzum Teablend Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 1

ARZUM AR141 TEABLEND ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,999 TL

ARZUM AR695 PETA SERAMİK TABANLI ÜTÜ

Fiyat: 1,399 TL

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Mutfakta Arzum zarafeti: ŞOK’a bugün Arzum Teablend Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 2

KUMSAL KARNIYARIK TENCERESİ 26 CM

Fiyat: 599 TL

LAV 6’LI KAHVE YANI SU BARDAĞI

Fiyat: 169 TL

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Mutfakta Arzum zarafeti: ŞOK’a bugün Arzum Teablend Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 3

RENKLİ CAM TERMOS 1,5 L

Fiyat: 299 TL

KAPAKLI BONCUK SÜRAHİ 1,6 L

Fiyat: 100 TL

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Mutfakta Arzum zarafeti: ŞOK’a bugün Arzum Teablend Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 4

PAŞABAHÇE TOKİO KASE 3’LÜ

Fiyat: 119 TL

RAKLE GOLD RİMLİ SU BARDAĞI 3’LÜ

Fiyat: 199 TL

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