Mutfakta beyaz zarafet zamanı: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor!
Mutfakta beyaz zarafet zamanı: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor!
Evinde yenilik yapmak isteyenler için BİM 22 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğunda yer alan Kumtel beyaz cam ankastre set, estetik görünümüyle yemek odalarınızın havasını değiştirmeye hazırlanıyor. 15 farklı pişirme programına sahip fırın teknolojisi sayesinde en zorlu tarifleri bile kıvamında pişirebilirsiniz. Kolay silinebilen cam yüzeyli ocak temizlik yükünüzü hafifletirken, yüksek çekim gücü sunan davlumbaz ise mutfaktaki kokuları anında yok ediyor. Hem bütçe dostu hem de uzun ömürlü bir mutfak çözümü arayanlar çarşamba günü BİM'e uğramayı unutmayın...
INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ
Fiyat: 34,750 TL
1 | 15
SARAYLI MAKASLI PLATFORM 12 METRE
Fiyat: 875,000 TL
2 | 15
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 16,900 TL
3 | 15
KUMTEL CAM KAPAKLI İÇECEK DOLABI SİYAH 44 LT
Fiyat: 7,900 TL
4 | 15
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