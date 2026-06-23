Mutfakta büyük indirim dalgası: Tarım Kredi’de bugün zeytinyağı fiyatları dip yapıyor!
Tarım Kredi KOOP, mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağı fiyatlarında yarından itibaren büyük bir indirime gidiyor. Son dönemde fiyatı en çok artan ürünlerin başında gelen doğal ve kaliteliriviera zeytinyağı, bu kampanya ile birlikte cepleri rahatlatacak bütçe dostu seviyelere çekiliyor. Stoklarla sınırlı olan bu dev fırsat, kaliteli ve sağlıklı gıdaya ucuz fiyata ulaşmak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak bir şans sunuyor. Bu sabah erken saatlerde başlayacak olan bu indirim dalgasını kaçırmamak için size en yakın Tarım Kredi şubesine uğramayı unutmayın!
ANADOLU RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 L
Fiyat: 448,50 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 900 G
Fiyat: 389 TL
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TARIM KREDİ BARDAK POŞET ÇAY 25’Lİ
Fiyat: 28,90 TL
DOĞANAY LİMONATA ŞEKERLİ/ŞEKERSİZ 1 L
Fiyat: 39,90 TL
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