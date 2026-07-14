Mutfakta değişim zamanı: A101'e 16 Temmuz Perşembe Goodwest Cam Ankastre Set geliyor!
A101 mağazalarında 16 Temmuz Perşembe günü evini yenilemek ve mutfağına yeni bir dokunuş katmak isteyenleri sevindirecek Goodwest beyaz cam ankastre set satışa sunuluyor. Modern tasarımıyla öne çıkan bu sette yer alan ocak, doğrudan doğalgaz kullanımına uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. İhtiyaca göre tüplü kullanım tercih edecek tüketiciler için LPG dönüşüm seçeneği ise belirli bir ücret karşılığında sunuluyor. Hem bütçe dostu fiyatı hem de estetik görünümüyle beğeni toplayan bu kaliteli ürün grubu, tüm şubelerde sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.
ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 9,799 TL
ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 8,299 TL
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OPPO A5 6/128GB CEP TELEFONU
Fiyat: 9,999 TL
PİRANHA 9984 KABLOSUZ KULAK İÇİ KULAKLIK
Fiyat: 449 TL
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