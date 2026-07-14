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  4. Mutfakta değişim zamanı: A101'e 16 Temmuz Perşembe Goodwest Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfakta değişim zamanı: A101'e 16 Temmuz Perşembe Goodwest Cam Ankastre Set geliyor!

A101 mağazalarında 16 Temmuz Perşembe günü evini yenilemek ve mutfağına yeni bir dokunuş katmak isteyenleri sevindirecek Goodwest beyaz cam ankastre set satışa sunuluyor. Modern tasarımıyla öne çıkan bu sette yer alan ocak, doğrudan doğalgaz kullanımına uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. İhtiyaca göre tüplü kullanım tercih edecek tüketiciler için LPG dönüşüm seçeneği ise belirli bir ücret karşılığında sunuluyor. Hem bütçe dostu fiyatı hem de estetik görünümüyle beğeni toplayan bu kaliteli ürün grubu, tüm şubelerde sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.

Mutfakta değişim zamanı: A101'e 16 Temmuz Perşembe Goodwest Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 1

VOLTA V1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 549,990 TL

APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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Mutfakta değişim zamanı: A101'e 16 Temmuz Perşembe Goodwest Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 2

ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 9,799 TL

ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8,299 TL

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Mutfakta değişim zamanı: A101'e 16 Temmuz Perşembe Goodwest Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 3

OPPO A5 6/128GB CEP TELEFONU

Fiyat: 9,999 TL

PİRANHA 9984 KABLOSUZ KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 449 TL

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Mutfakta değişim zamanı: A101'e 16 Temmuz Perşembe Goodwest Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 4

GOODWEST 1813 BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,799 TL

DIJITSU DBD150 MİNİ BUZDOLABI

Fiyat: 6,999 TL

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