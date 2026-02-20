  1. Ekonomim
  4. Mutfakta değişim zamanı: ŞOK’a 21 Şubat Cumartesi Ankastre Fırın geliyor!

ŞOK’ta 21-24 Şubat 2026 tarihleri arasında beyaz ankastre fırın İste Gelsin ile satışta olacak. Şık tasarımı ve avantajlı fiyatıyla dikkat çeken ürün, sınırlı stokla tüketicilerle buluşacak.

LİSANSLI ÇOCUK PİJAMA TAKIMI

Fiyat: 299 TL

KADIN VİSKON TEK ALT

Fiyat: 179 TL

OYUNCAK ÇEK BIRAK TIR

Fiyat: 249 TL

BALIK TUTMA OYUNU PİLLİ

Fiyat: 349 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SENSODYNE DİŞ MACUNU 75 ML-SENSODYNE DİŞ FIRÇASI 1+1

Fiyat: 99 TL

OMO ULTRA POWER KAPSÜL ÇAMAŞIR DETERJANI 18’Lİ

Fiyat: 179 TL

SUPERFRESH AYÇİÇEK YAĞLI TON BALIĞI 3X75 G

Fiyat: 149 TL

KOTEX ULTRA DEV EKO GECE 22’Lİ

Fiyat: 109 TL

PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI

Fiyat: 105 TL

HOOVER HOT 3051 WI BEYAZ ANKASTRE FIRIN

Fiyat: 8,799 TL

HOOVER KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 25,149 TL

