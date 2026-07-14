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  4. Mutfakta dijital zarafet: 19 Temmuz Pazar BİM’e Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfakta dijital zarafet: 19 Temmuz Pazar BİM’e Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor!

BİM’de 19 Temmuz Pazar günü, Kumtel dijital dokunmatik beyaz cam ankastre set avantajlı fiyatıyla raflara çıkıyor. Modern tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıkan bu şık mutfak grubu, bütçe dostu fiyatıyla evini yenilemek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Üstelik ücretsiz kurulum avantajıyla birlikte gelen bu özel ürün, tüm şubelerde sınırlı stoklarla satışa sunulacak. İki yıl resmi servis garantili bu teknolojik çeyiz setini kaçırmamak için acele edin.

Mutfakta dijital zarafet: 19 Temmuz Pazar BİM’e Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 1

KUMTEL DİJİTAL DOKUNMATİK BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 12.900 TL

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Mutfakta dijital zarafet: 19 Temmuz Pazar BİM’e Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 2
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Mutfakta dijital zarafet: 19 Temmuz Pazar BİM’e Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 3

RKS NITRO PRO KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 28.900 TL

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Mutfakta dijital zarafet: 19 Temmuz Pazar BİM’e Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 4
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