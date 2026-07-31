Mutfakta harikalar yaratacak lezzet sırrı: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Kumtel Mini Fırın geliyor!
Hamur işlerinden nefis akşam yemeklerine kadar her tarifi tam kıvamında pişiren Kumtel 40 litrelik mini fırın, 2-8 Ağustos tarihleri arasında BİM mağazalarına geliyor. 1800 watt fırın gücü, turbo fanlı pişirme teknolojisi ve 4 farklı fonksiyonuyla mutfakta adeta bir şef performansı sergiliyor. Geniş iç hacmi, zil uyarılı zaman ayarı ve ayarlanabilir termostatıyla kontrolü tamamen size bırakıyor. İç aydınlatması ve uzun ömürlü galvaniz yapısıyla hem kullanımı keyifli hem de temizliği son derece pratik olan bu teknoloji harikasını sakın kaçırmayın.
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