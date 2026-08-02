Mutfakta harikalar yaratın: BİM’e 7-13 Ağustos tarihleri arasında Chef’s Wok Tava geliyor!
BİM, 7 - 13 Ağustos tarihleri arasında kalitesiyle mutfakların vazgeçilmezi olacak muhteşem bir Chef's marka Wok Tava getiriyor. Yemek yapmayı sanata dönüştüren bu harika ürün, yanmaz yapışmaz yüzeyi sayesinde yüksek ısıda bile kusursuz lezzetler hazırlamanızı sağlıyor. Geniş hacimli 28 cm boyutu ve elinizi asla yakmayan konforlu soft touch kulbu ile mutfakta profesyonel bir deneyim sunuyor.
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