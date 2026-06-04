Mutfakta hız arayanlara: BİM’e 5 Haziran Cuma Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın geliyor!
Mutfakta hız arayanlara: BİM’e 5 Haziran Cuma Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın geliyor!
BİM, yemek hazırlama süreçlerini hızlandırmak isteyenler için Kumtel dijital mikrodalga fırın modelini 5 Haziran Cuma günü satışa sunuyor. Farklı güç kademeleri ve otomatik pişirme programlarıyla öne çıkan bu cihaz, buz çözme fonksiyonu sayesinde donmuş gıdaları kısa sürede hazır hale getiriyor. Dijital kontrol paneliyle hassas zamanlama ayarı sunan modern fırın, şık ve kompakt tasarımıyla mutfak tezgahlarında minimum yer kaplıyor. Kullanıcı dostu bu pratik cihaz, uygun fiyat alternatifiyle aktüel ürünler arasında yer alıyor.
KUMTEL AYAKLI VANTİLATÖR
Fiyat: 1.150 TL
1 | 119
2 | 119
3 | 119
4 | 119
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