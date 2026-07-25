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  4. Mutfakta hız arayanlara müjde: 31 Temmuz-7 Ağustos’ta BİM'e Tefal Düdüklü Tencere geliyor!

Mutfakta hız arayanlara müjde: 31 Temmuz-7 Ağustos’ta BİM'e Tefal Düdüklü Tencere geliyor!

Geleneksel yöntemlerle saatler süren en zorlu et ve bakliyat yemeklerini bile dakikalar içinde lokum kıvamına getiren Tefal düdüklü tencere, 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında günü BİM aktüel kataloğuyla mutfakların başköşesindeki yerini alıyor. Çoklu emniyet sistemi ve kontrollü buhar çıkış teknolojisiyle mutfakta korkusuzca yemek yapma konforu sunan bu harika ürün, ısıyı tabana eşit yayarak zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ürün, lezzeti içine hapseden paslanmaz çelik yapısı, kolay temizlenebilir gövdesi ve pratik kapak mekanizmasıyla mutfaktaki iş yükünüzü tamamen azaltacak.

Mutfakta hız arayanlara müjde: 31 Temmuz-7 Ağustos’ta BİM'e Tefal Düdüklü Tencere geliyor! - Sayfa 1

HOBBY LIFE PASTA/BÖREK TAŞIMA KABI

Fiyat: 159 TL

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Mutfakta hız arayanlara müjde: 31 Temmuz-7 Ağustos’ta BİM'e Tefal Düdüklü Tencere geliyor! - Sayfa 2
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Mutfakta hız arayanlara müjde: 31 Temmuz-7 Ağustos’ta BİM'e Tefal Düdüklü Tencere geliyor! - Sayfa 3

TEK FİYAT MUTFAK GEREÇLERİ

Fiyat: 55 TL

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Mutfakta hız arayanlara müjde: 31 Temmuz-7 Ağustos’ta BİM'e Tefal Düdüklü Tencere geliyor! - Sayfa 4
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