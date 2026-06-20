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  4. Mutfakta indirim dalgası: BİM 23 Haziran Salı günü gıda ürünlerinde büyük ucuzluk başlatıyor

Mutfakta indirim dalgası: BİM 23 Haziran Salı günü gıda ürünlerinde büyük ucuzluk başlatıyor

BİM, 23 Haziran 2026 Salı gününden itibaren mutfak masraflarını hafifletecek dev bir gıda indirimine imza atıyor. Hafta ortasında başlayacak yeni kampanya döneminde, et ürünlerinden kahvaltılık ürünlere, süt ürünlerinden atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede fiyatlar aşağı çekilecek. Ev bütçesini korumak isteyen tüketiciler için büyük bir finansal fırsat sunan bu toplu gıda indirimleri, salı gününden itibaren tüm mağazalarda eş zamanlı olarak halka sunulacak.

Mutfakta indirim dalgası: BİM 23 Haziran Salı günü gıda ürünlerinde büyük ucuzluk başlatıyor - Sayfa 1

DANA KIYMA 1000 G

Fiyat: 645 TL

1 | 90
Mutfakta indirim dalgası: BİM 23 Haziran Salı günü gıda ürünlerinde büyük ucuzluk başlatıyor - Sayfa 2
2 | 90
Mutfakta indirim dalgası: BİM 23 Haziran Salı günü gıda ürünlerinde büyük ucuzluk başlatıyor - Sayfa 3
3 | 90
Mutfakta indirim dalgası: BİM 23 Haziran Salı günü gıda ürünlerinde büyük ucuzluk başlatıyor - Sayfa 4
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