Mutfakta pratik ve hızlı çözüm: Bugün Şok'a Torima Elektrikli Tencere geliyor | Son tarih 11 Ağustos
Şok 8-11 Ağustos aktüel ürünler kataloğuyla birlikte mutfakta geçirdiği vakti daha verimli hale getirmek isteyenler için Torima çok amaçlı elektrikli tencere modeli raflardaki yerini alıyor. 1,6 litrelik ideal hacmi ve 220 voltluk yüksek elektrik gücüyle çıkan bu cihaz, iki kademeli güç ayarı sayesinde yemeklerinizi tam kıvamında ve pratik bir şekilde pişirmenize imkan tanıyor. Mutfaktaki en lezzetli yardımcılarınızdan biri olacak bu bütçe dostu ürün, cumartesi gününden itibaren salı akşamına kadar Şok mağazalarında alıcılarını bekliyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ONVO 55” FRAMELESS UHD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 18,999 TL
KİWİ BUHARLI TEMİZLEYİCİ
Fiyat: 4,799 TL
1 | 8
WEMARA UV JEL STICKER TIRNAK SETİ
Fiyat: 799 TL
TORİMA ÇOK AMAÇLI ELEKTRİKLİ TENCERE 1,6 L
Fiyat: 699 TL
2 | 8