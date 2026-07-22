Mutfakta profesyonel dokunuş: Tefal Selection Döküm Izgara Tava 23 Temmuz Perşembe A101'de!
Evde restoran kalitesinde mühürleme ve ızgara lezzetleri sunan birinci sınıf bir mutfak ekipmanı raflara iniyor. A101, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kalitesiyle öne çıkan Tefal Selection serisi döküm ızgara tava modelini satışa sunuyor. 26 x 26 cm ideal ölçülere sahip olan bu tava, çizilmelere karşı ultra dayanıklı titanyum yapışmaz kaplaması sayesinde az yağla sağlıklı pişirme sağlıyor. 1.64 kg kalın döküm gövdesiyle ısıyı uzun süre koruyan ve gelişmiş indüksiyon taban teknolojisiyle tüm ocaklarda kusursuz çalışan bu dayanıklı aktüel ürünü kaçırmayın.
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