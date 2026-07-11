Mutfakta profesyonel şef esintisi: BİM’e 17 Temmuz Cuma Tefal Simplicity Wok Tava geliyor!
Mutfakta profesyonel şef esintisi: BİM’e 17 Temmuz Cuma Tefal Simplicity Wok Tava geliyor!
BİM, 17 Temmuz Cuma günü aktüel ürünler kampanyası kapsamında, dünya markası Tefal’in Simplicity serisine ait 28 santimetrelik wok tavayı mutfak severlerle buluşturuyor. Kolay temizlenen yapışmaz kaplaması, homojen pişirme sağlayan taban yapısı ve ideal pişirme ısısına ulaştığında renk değiştirerek zamanı bildiren gösterge teknolojisiyle öne çıkan bu ürün, soteleme işlemlerini pratikleştiriyor. Ergonomik sap tasarımıyla kullanım kolaylığı sunan profesyonel züccaciye ekipmanı, zincir market kanalıyla erişilebilir fiyat avantajıyla raflardaki yerini alıyor.
CHEF'S KARNIYARIK TENCERE 32 CM
Fiyat: 679 TL
1 | 40
2 | 40
CHEF'S KIZARTMA TENCERESİ 22 CM
Fiyat: 429 TL
3 | 40
4 | 40
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.