MUTFAKTA TEZGAHLARDA YER AÇIN: BİM YENİ HAFTADA BEKLENEN ÜRÜNÜ GETİRİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)
Ev işlerini kolaylaştıracak teknolojik çözümler arayanlar için BİM yeni bir kampanya dönemini başlatıyor. Önceden ayarlı pişirme programları, LED ekranı ve hızlı ısıtma fonksiyonuyla dikkat çeken Dijitsu mikrodalga fırın, 2 yıl garantisiyle birlikte tüketicinin beğenisine sunuluyor. 6 taksit avantajıyla listeye giren bu mutfak yardımcısının özellikleri ve tüm ayrıntıları haberimizde…
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