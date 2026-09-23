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  4. MUTFAKTA TEZGAHLARDA YER AÇIN: BİM YENİ HAFTADA BEKLENEN ÜRÜNÜ GETİRİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)

MUTFAKTA TEZGAHLARDA YER AÇIN: BİM YENİ HAFTADA BEKLENEN ÜRÜNÜ GETİRİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)

Ev işlerini kolaylaştıracak teknolojik çözümler arayanlar için BİM yeni bir kampanya dönemini başlatıyor. Önceden ayarlı pişirme programları, LED ekranı ve hızlı ısıtma fonksiyonuyla dikkat çeken Dijitsu mikrodalga fırın, 2 yıl garantisiyle birlikte tüketicinin beğenisine sunuluyor. 6 taksit avantajıyla listeye giren bu mutfak yardımcısının özellikleri ve tüm ayrıntıları haberimizde…

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MUTFAKTA TEZGAHLARDA YER AÇIN: BİM YENİ HAFTADA BEKLENEN ÜRÜNÜ GETİRİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM) - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 10.950 TL

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MUTFAKTA TEZGAHLARDA YER AÇIN: BİM YENİ HAFTADA BEKLENEN ÜRÜNÜ GETİRİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM) - Sayfa 2
2 | 48
MUTFAKTA TEZGAHLARDA YER AÇIN: BİM YENİ HAFTADA BEKLENEN ÜRÜNÜ GETİRİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM) - Sayfa 3
3 | 48
MUTFAKTA TEZGAHLARDA YER AÇIN: BİM YENİ HAFTADA BEKLENEN ÜRÜNÜ GETİRİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM) - Sayfa 4
4 | 48