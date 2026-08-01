Mutfakta yeni akım: BİM’e 7-13 Ağustos tarihleri arasında Erişte/Makarna Makinesi geliyor!
BİM, 7-13 Ağustos tarihleri arasında mutfakta çığır açacak dev bir ürünü raflara taşıyor. Kampanya kapsamında evde taze İtalyan lezzetleri hazırlamanızı sağlayacak erişte ve makarna makinesi satışa çıkıyor. Çıkarılabilir krank kolu ve sabitleme kelepçesiyle konforlu kullanım sunan makine; lazanya, fettucini, tagliatelle ve yassı makarna yapımı için mükemmel sonuç veriyor. 150 mm hamur açma gözü ve kayma önleyici kauçuk ayakları olan Cook Love markalı ürünü kaçırmamak için 4 Ağustos’ta BİM'euğramayı unutmayın.
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