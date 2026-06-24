Mutfakta yeni bir güç: BİM’e 26 Haziran Cuma Onvo Mekanik Tost Makinesi geliyor!
Mutfakta yeni bir güç: BİM’e 26 Haziran Cuma Onvo Mekanik Tost Makinesi geliyor!
BİM mutfakta hız ve konfor arayanlar için yepyeni bir teknolojik yardımcıyı daha raflarına taşıyor. Dikkat çekici donanımıyla öne çıkan Onvo yeni mekanik tost makinesi, 26 Haziran Cuma günü avantajlı fırsatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yüksek watt gücü ve çok yönlü pişirme modlarıyla donatılan bu modern cihaz, pratik kullanım imkanı sunan gövde yapısıyla kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar tüm ızgara ihtiyaçlarına akıllı çözümler üretiyor.
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NOKIA TUŞLU CEP TELEFONU 105 2023 LEDA
Fiyat: 1.990 TL
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