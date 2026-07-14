Mutfakta yeni yardımcılarınız: BİM’e 17 Temmuz Cuma yanmaz yapışmaz ikili tava takımı geliyor!
Mutfakta yeni yardımcılarınız: BİM’e 17 Temmuz Cuma yanmaz yapışmaz ikili tava takımı geliyor!
Mutfakta lezzet fırtınası estirmek ve harika sunumlar hazırlamak isteyenler için beklenen an geldi! BİM 17 Temmuz Cuma günü mutfakların yeni yıldızı olacak Chef's tava setini getiriyor. En çok ihtiyaç duyulan 24 ve 28 santim boyutlarındaki bu muhteşem ikili, her türlü yemeği aynı anda en ideal ölçülerde pişirmenizi sağlıyor. Gelişmiş yanmaz yapışmaz yüzey teknolojisi sayesinde en hassas yemekler bile tavanıza asla yapışmaz, minimum yağla maksimum sağlıklı lezzetler sunar ve temizliği saniyeler sürer.
CHEF'S PROFESSIONAL KARNIYARIK TENCERE
Fiyat: 679 TL
1 | 41
2 | 41
3 | 41
4 | 41
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