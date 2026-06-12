Mutfakta yılın fırsatı: 16 Haziran Salı BİM’de zeytinyağlarında dev indirim başlıyor!
Mutfakta yılın fırsatı: 16 Haziran Salı BİM’de zeytinyağlarında dev indirim başlıyor!
BİM, mutfakların en maliyetli kalemi olan zeytinyağında kaçırılmayacak dev bir indirim kampanyası başlattı. 16 Haziran Salı günü 'Haftanın Önerileri' kataloğuyla devreye girecek kampanya kapsamında, en çok tercih edilen Orkide marka zeytinyağı çeşitlerinde etiketler dibe çekilecek. Hem hafif lezzetler için 1 litrelik Riviera hem de soğuk tarifler için 1 litrelik Naturel Sızma seçeneğiyle raflara inecek bu büyük fırsat, ev ekonomisini korumak isteyenlerin ilk hedefi olurken, temel gıdada haftanın en büyük indirim hamlesi olarak öne çıkıyor.
EMİN DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 299 TL
1 | 98
2 | 98
3 | 98
4 | 98
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