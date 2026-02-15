  1. Ekonomim
Mutfakta zamandan tasarruf: A101’e 18 Şubat Çarşamba günü mikrodalga fırın geliyor

A101, mutfakta pratiklik arayanlar için yeni bir ürünü daha satışa sunuyor. Isıtma, çözme ve hızlı pişirme özellikleriyle dikkat çeken mikrodalga fırın, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde her mutfağa uyum sağlayan ürün, uygun fiyat avantajıyla 18 Şubat 2026 Çarşamba günü A101 raflarında yerini alacak. İşte, A101 18 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ 12 KG 1200 DEVİR

Fiyat: 17,999 TL

SEG WINDSOR 9 KG KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

HI-LEVEL 32HRT900 32” HD READY SMART TV

Fiyat: 5,999 TL

PİRANHA HIZLI ŞARJ ALETİ

Fiyat: 249 TL

ENGLISH HOME STAND MİKSER

Fiyat: 3,499 TL

SİNBO TOST MAKİNESİ

Fiyat: 699 TL

VOLTA VT5 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 89,990 TL

VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 39,990 TL

