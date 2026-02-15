Mutfakta zamandan tasarruf: A101’e 18 Şubat Çarşamba günü mikrodalga fırın geliyor
A101, mutfakta pratiklik arayanlar için yeni bir ürünü daha satışa sunuyor. Isıtma, çözme ve hızlı pişirme özellikleriyle dikkat çeken mikrodalga fırın, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde her mutfağa uyum sağlayan ürün, uygun fiyat avantajıyla 18 Şubat 2026 Çarşamba günü A101 raflarında yerini alacak. İşte, A101 18 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ 12 KG 1200 DEVİR
Fiyat: 17,999 TL
SEG WINDSOR 9 KG KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 14,999 TL
HI-LEVEL 32HRT900 32” HD READY SMART TV
Fiyat: 5,999 TL
PİRANHA HIZLI ŞARJ ALETİ
Fiyat: 249 TL
