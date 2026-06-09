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  4. Mutfakta zarafete yer açın: 11 Haziran Perşembe A101’e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfakta zarafete yer açın: 11 Haziran Perşembe A101’e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor!

A101, 11 Haziran Perşembe günü başlayacak olan yeni aktüel döneminde, evinin kalbi olan mutfağı yenilemek isteyenler için harika bir kampanya sunuyor. Modern tasarımları yüksek işlevsellikle buluşturan ankastre set, yemek yapma deneyimini çok daha keyifli ve pratik bir hale getiriyor. Güçlü performansı ve şık duruşuyla mutfağınıza modern bir hava katacak olan bu set, kolay temizlenebilir yüzeyleriyle de hayatınızı kolaylaştırıyor. Sınırlı stoklarla raflarda yer alacak bu avantajlı teknoloji fırsatı, bütçesini düşünen ev hanımlarının ve şeflerin gözdesi olacak.

Mutfakta zarafete yer açın: 11 Haziran Perşembe A101’e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 1

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,999 TL

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 19,499

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Mutfakta zarafete yer açın: 11 Haziran Perşembe A101’e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 2

FLAVEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 14,999 TL

SCHAFER TOSTHAUS TOST MAKİNESİ

Fiyat: 2,199 TL

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Mutfakta zarafete yer açın: 11 Haziran Perşembe A101’e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 3

VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 32,990 TL

KATLANABİLİR BİSİKLET

Fiyat: 8,899 TL

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Mutfakta zarafete yer açın: 11 Haziran Perşembe A101’e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 4

THULL DUVAR ŞARJ CİHAZI

Fiyat: 299 TL

THULL ARAÇ İÇİ TELEFON TUTUCU

Fiyat: 149 TL

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