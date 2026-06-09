Mutfakta zarafete yer açın: 11 Haziran Perşembe A101’e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor!
A101, 11 Haziran Perşembe günü başlayacak olan yeni aktüel döneminde, evinin kalbi olan mutfağı yenilemek isteyenler için harika bir kampanya sunuyor. Modern tasarımları yüksek işlevsellikle buluşturan ankastre set, yemek yapma deneyimini çok daha keyifli ve pratik bir hale getiriyor. Güçlü performansı ve şık duruşuyla mutfağınıza modern bir hava katacak olan bu set, kolay temizlenebilir yüzeyleriyle de hayatınızı kolaylaştırıyor. Sınırlı stoklarla raflarda yer alacak bu avantajlı teknoloji fırsatı, bütçesini düşünen ev hanımlarının ve şeflerin gözdesi olacak.
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV
Fiyat: 19,499
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FLAVEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 14,999 TL
SCHAFER TOSTHAUS TOST MAKİNESİ
Fiyat: 2,199 TL
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VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 32,990 TL
KATLANABİLİR BİSİKLET
Fiyat: 8,899 TL
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