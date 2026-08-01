Mutfaktaki büyük yardımcınız: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Arnica El Blender Seti geliyor!
Çorbalardan soslara, pürelerden doğrama işlerine kadar mutfaktaki tüm yükünüzü hafifletecek olan Arnica el blender seti, 2-8 Ağustos tarihleri arasında BİM aktüel kataloğuyla raflarda yerini alıyor. 1200 watt güçlü motoru ve paslanmaz çelik bıçaklarıyla en sert malzemeleri bile saniyeler içinde pürüzsüz hale getiriyor. Çift kademeli hız sistemiyle kontrolü size sunarken, 1.1 litrelik çift bıçaklı doğrayıcı kabı ve kaydırmaz tabanıyla güvenli bir kullanım sağlıyor. Dayanıklı çelik çırpıcısı ve şık tasarımıyla mutfağınıza hem hız hem de estetik katacak bu harika seti kaçırmayın.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.