Mutluluk endeksi açıklandı; İşte Türkiye'nin en mutlu 10 ili
Türkiye’nin en mutlu şehirleri sıralaması ters köşe yaptı. Büyükşehirler öngörülenin tersine ilk sırada yer alamazken, sakin yaşamıyla öne çıkan şehirler dikkat çekti.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Nüfus ve ekonomik büyüklük açısından öne çıkan büyükşehirlerin sıralamada geride kalması dikkat çekerken, daha sakin yaşam tarzıyla bilinen şehirlerin üst sıralara çıkması şaşkınlık yarattı. Listenin zirvesindeki şehir ise herkesi ters köşe yaptı.
1 | 12