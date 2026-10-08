Mutluluk endeksi açıklandı; İşte Türkiye'nin en mutlu 10 ili

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Nüfus ve ekonomik büyüklük açısından öne çıkan büyükşehirlerin sıralamada geride kalması dikkat çekerken, daha sakin yaşam tarzıyla bilinen şehirlerin üst sıralara çıkması şaşkınlık yarattı. Listenin zirvesindeki şehir ise herkesi ters köşe yaptı.