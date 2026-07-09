NATO zirvesi dengeleri değiştirdi! ASELSAN, o şirketi devirdi. İşte en değerli savunma şirketleri
Ankara'daki NATO zirvesinden sonra piyasalar savunma sanayi şirketlerinin gidişatını merak ediyordu. Özellikle ASELSAN'daki tablo yemyeşil oldu ve yukarı yönlü hareket gösterdi. Türkiye'nin savunma sanayiindeki amiral gemisi ASELSAN, 40 milyar dolar piyasa değerine yeniden yaklaştı ve genel sıralamada İsrailli rakibi Elbit'in önüne geçti. İşte en değerli 56 savunma sanayi şirketi
NATO zirvesinin ardından savunma sanayi hisselerinde yaşanan hareketlilik, küresel şirketlerin piyasa değerlerine de yansıdı. ASELSAN, yükselişini sürdürerek İsrailli Elbit Systems'ı geride bırakırken, dünyanın en değerli savunma şirketleri sıralamasında dikkat çeken bir konuma ulaştı.
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