NATO zirvesi öncesi ASELSAN, İsrailli rakibini geçti! İşte en değerli 56 savunma sanayi şirketi
CompaniesMarketCap dataları çerçevesinde dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri listesi güncellendi. NATO Zirvesi öncesinde güncellenen listede ASELSAN, piyasa değeriyle İsrailli rakibini geride bırakarak dikkat çekti.
Global manada savunma sanayisinin en değerli şirketleri sıralaması güncellendi. CompaniesMarketCap tarafından yayımlanan verilere göre hazırlanan listede, ABD merkezli şirketler üst sıralardaki ağırlığını korurken, Türkiye'nin savunma devi ASELSAN da piyasa değerini artırarak İsrailli rakibini geride bıraktı. İşte dünyanın en değerli 40 savunma sanayi şirketi.
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