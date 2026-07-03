NATO zirvesi öncesi ASELSAN, İsrailli rakibini geçti! İşte en değerli 56 savunma sanayi şirketi

Global manada savunma sanayisinin en değerli şirketleri sıralaması güncellendi. CompaniesMarketCap tarafından yayımlanan verilere göre hazırlanan listede, ABD merkezli şirketler üst sıralardaki ağırlığını korurken, Türkiye'nin savunma devi ASELSAN da piyasa değerini artırarak İsrailli rakibini geride bıraktı. İşte dünyanın en değerli 40 savunma sanayi şirketi.