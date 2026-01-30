NBA’in en çok kazanan oyuncuları; Futbolcuların kazancı devede kulak kalıyor!
Dünyanın 1 numaralı basketbol organizasyonu NBA’de en çok servete sahip olan oyuncular belli oldu.
forbes.com.tr NBA’de en çok kazanç sağlayan basketbol oyuncularını sıraladı. Tam 11 yıldır listeyi zirvede götüren LeBron James’in saltanatı yıkılırken camianın kazancı dudak uçuklattı.
NBA tarihindeki hiçbir oyuncu, Golden State Warriors’tan Stephen Curry kadar 3 sayılık basketler atmayı başaramadı ve finansal olarak da kimse onun kadar kazanamıyor. Bu sezon, hem aldığı maaş hem de sponsorluklar ve diğer girişimlerinden elde edeceği yıllık gelirle birlikte yaklaşık 159,6 milyon dolar brüt gelir elde etmesi beklenen 37 yaşındaki oyun kurucu, 17. profesyonel sezonuna girerken NBA’nin en çok kazanan oyuncusu olmayı başardı.
NBA’İN EN ÇOK KAZANANLARI
2014-2015 sezonundan itibaren 11 yıl boyunca Forbes’un NBA oyuncuları listesinde birinci sırada yer alan James, tahmini 137,6 milyon dolarla ikinci sıraya düştü. İşte NBA’in en çok kazanan oyuncuları: