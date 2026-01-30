NBA’in en çok kazanan oyuncuları; Futbolcuların kazancı devede kulak kalıyor!

NBA tarihindeki hiçbir oyuncu, Golden State Warriors’tan Stephen Curry kadar 3 sayılık basketler atmayı başaramadı ve finansal olarak da kimse onun kadar kazanamıyor. Bu sezon, hem aldığı maaş hem de sponsorluklar ve diğer girişimlerinden elde edeceği yıllık gelirle birlikte yaklaşık 159,6 milyon dolar brüt gelir elde etmesi beklenen 37 yaşındaki oyun kurucu, 17. profesyonel sezonuna girerken NBA’nin en çok kazanan oyuncusu olmayı başardı.