Ne Apple devirebiliyor ne de Google. Dünyanın en değerli şirketini kimse yerinden oynatamıyor
Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından değerli şirketlerde Google ve Apple bile bu şirketi deviremiyor. Uzun senelerdir ilk sıraya kamp kurdu.
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Küresel ligde en değerli firmalar sıralamasında zirvenin sahibini kimse yerinden dahi oynatamıyor. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri açısından liderliğini uzun süredir koruyan şirket, Apple ve Google gibi devleri de geride bırakarak ilk sıradaki konumunu sürdürüyor.
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