Ne Apple devirebiliyor ne de Google. Dünyanın en değerli şirketini kimse yerinden oynatamıyor

Küresel ligde en değerli firmalar sıralamasında zirvenin sahibini kimse yerinden dahi oynatamıyor. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri açısından liderliğini uzun süredir koruyan şirket, Apple ve Google gibi devleri de geride bırakarak ilk sıradaki konumunu sürdürüyor.