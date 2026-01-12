Ne ASELSAN ne QNB ne de KOÇ... Herkes ters köşe oldu! İşte en yüksek kar marjına sahip Türk şirketi

Compainesmarketcap verilerine göre faaliyet kar marjı hesapları yapıldı. Halka açık şirketler üzerinden yapılan bu araştırmanın sonucuna göre en iyi performans gösteren şirket herkesi oldukça şaşırttı. İşte sizin için derlediğimiz Türkiye'nin faaliyet kar marjı en yüksek 42 şirketi: