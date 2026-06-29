Ne ASELSAN, ne TUSAŞ ne de ROKETSAN! Türkiye'nin en büyük savunma sanayi ihracatçısı bu şirket oldu

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında 2025 yılına damga vuran sıralama açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kamuoyunda en çok bilinen ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi devleri geride bırakan bir şirket ihracatta zirveye yerleşerek dikkat çekti. İşte 2025 yılında Türkiye'nin en fazla savunma sanayi ihracatı gerçekleştiren 10 şirketi.