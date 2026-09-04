Ne Honda ne Toyota... Japonları tahtından etti! En güvenilir otomobil seçildi

Otomobil ekosisteminde güvenilirlik denince akla ilk gelen Japon markaları bu kez zirveyi kaptırdı. Driver Power’ın incelemesine göre Honda ve Toyota’yı geride Alman otomotiv devi, kullanıcı memnuniyeti ve güvenilirlikte sergilediği verimlilikle listenin başına çadır kurdu.