Ne Honda ne Toyota... Japonları tahtından etti! En güvenilir otomobil seçildi
Japon otomobillerin güvenilirlikteki hakimiyeti sarsıldı. Driver Power araştırmasında ilk sıraya çıkan Alman marka, Honda ve Toyota’yı geride bırakarak en güvenilir otomobil üreticisi oldu.
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Otomobil ekosisteminde güvenilirlik denince akla ilk gelen Japon markaları bu kez zirveyi kaptırdı. Driver Power’ın incelemesine göre Honda ve Toyota’yı geride Alman otomotiv devi, kullanıcı memnuniyeti ve güvenilirlikte sergilediği verimlilikle listenin başına çadır kurdu.
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