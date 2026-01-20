Neredeyse rakibi kalmadı! İşte dünyanın en zengin insanı ve serveti
Global servet sıralaması tekrardan şekillendi. Teknoloji devlerinin ağırlık kazandığı listede, Elon Musk tarihi bir farkla dünyanın en zengin insanı olurken, ilk 10’daki isimlerin toplam serveti trilyon dolarları aştı.
Dünyanın "En Zengin 10 İnsanı" listesi açıklandı. Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk 779 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini açık ara korurken, teknoloji ve yatırım dünyasının önde gelen isimleri listenin büyük bölümünü oluşturdu.
