Net gelir bakımından en büyük 40 Türk şirketi; Garanti, Aselsan, QNB'yi geride bıraktı
Net gelir, borsada işlem gören şirketlerin ne kadar iyi idare edildiği ve planlamanın ne derecede iyi yapıldığını gösteren işaretlerin başında gelir. Trading View verilerine göre borsa şirketlerinden en fazla net gelir sağlayan firmaları sizler için derledik. Listenin ilk sırası eminiz ki sizi şaşırtmayacak.
Tradingview verilerine dayanarak hazırladığımız bu içerikte, borsada işlem gören ve en yüksek net gelire sahip şirketleri sizler için derledik. Liste içerisinde her sektörden farklı şirketler yer alıyor. Ama genel olarak bankacılık ve teknoloji şirketlerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda gıda sektörü de yabana atılamaz. İşte bu doğrultuda en yüksek net gelire sahip 40 Türk şirketi: