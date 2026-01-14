Netflix’in en sürükleyici 15 filmi; Cuma akşamları ve tatilde izlemek için sırada bekliyorlar

Dijital yayın platformu Netflix, son dönemde sunduğu sürükleyici filmlerle izleyicilerin en çok tercih ettiği adreslerden biri olmayı sürdürüyor. Güçlü oyuncu kadroları, yüksek prodüksiyon kalitesi ve özgün hikayeleriyle dikkat çeken yapımlar, özellikle evden çıkmak istemediğimiz anlarda izleyiciye keyifli bir kaçış alanı sunuyor.