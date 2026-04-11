New York'ta 69, Hong Kong'ta 57... Peki İstanbul'da ne kadar? İşte milyarderlerin doğduğu şehirler
New York 69, Hong Kong 57 milyarder… Peki İstanbul kaçıncı sırada? Playerstime tarafından raporlanan son ve güncel analiz, dünyanın en çok milyarder "doğuran" şehirlerini gün yüzüne çıkarırken İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti.
Playerstime’ın, Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesi üzerinden yaptığı analiz, milyarderlerin doğdukları şehirleri mercek altına aldı. Verilere göre İstanbul’da doğan dolar milyarderi sayısı 11 olarak kaydedildi. Listenin zirvesinde New York ve Hong Kong yer alırken, İstanbul’un sıralamadaki konumu küresel rekabette dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
1 | 11