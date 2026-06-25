Nostalji rüzgarı efsaneyle dönüyor: Tuşlu Nokia Telefon 26 Haziran’da BİM’de!
Nostalji rüzgarı efsaneyle dönüyor: Tuşlu Nokia Telefon 26 Haziran’da BİM’de!
BİM akıllı telefonların karmaşasından uzaklaşmak veya nostalji rüzgarını yeniden hissetmek isteyenler için sürpriz bir mobil teknoloji hamlesine imza atıyor. Mobil iletişim tarihinin en köklü markalarından Nokia'nın klasik tuşlu cep telefonu modeli, 26 Haziran Cuma günü tüm mağazalarda yerini alıyor. Şarj harcama dertlerini geride bırakan pil ömrü, çift sim kartı, el feneri ve entegre oyunları gibi unutulmaz detaylarıyla öne çıkan bu ikonik model, sade ve kesintisiz iletişim arayan kullanıcılar için 2 yıllık resmi garanti güvencesiyle raflara iniyor.
JBL GO ESSENTIAL 2 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1.690 TL
1 | 114
2 | 114
3 | 114
4 | 114
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