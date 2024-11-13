Now TV’nin yeni dizisinde şok final! Reytinglere yenildi, final bölümü belli oldu
NOW TV’nin henüz çiçeği burnunda dizilerinden biri için final kararı çıktı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in yer aldığı Gizli Bahçe, reyting canavarının kurbanı oldu. Dizinin final bölümü de belli oldu.
Now TV’de yayınlanan yeni dizi için final kararır çıktı. Yapımcılığını TMC Film'in üstlendiği ve başrollerinde Murat Yıldırım-Ebru Şahin’in yer aldığı dizi reytinglerin kurbanı oldu.
Henüz çiçeği burnunda olan Gizli Bahçe isimli dizi, önümüzdeki günlerde Now TV’de yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda edecek.
NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” 15 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmuştu.
Sezonun heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan dizide Murat Yıldırım ünlü bir mimar olan Demir Akçınar’a, güzel oyuncu Ebru Şahin ise genç bir anne olan Nazlı Orman karakterini canlandırıyor. Vefat eden ağabeyinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir Akçınar’ın , Memo’nun annesi Nazlı’dan velayetini almak için başlattığı savaşı konu alan dizi gizem ve sırlarla dolu dünyasıyla izleyiciyle buluştu.