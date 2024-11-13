Now TV’nin yeni dizisinde şok final! Reytinglere yenildi, final bölümü belli oldu

Sezonun heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan dizide Murat Yıldırım ünlü bir mimar olan Demir Akçınar’a, güzel oyuncu Ebru Şahin ise genç bir anne olan Nazlı Orman karakterini canlandırıyor. Vefat eden ağabeyinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir Akçınar’ın , Memo’nun annesi Nazlı’dan velayetini almak için başlattığı savaşı konu alan dizi gizem ve sırlarla dolu dünyasıyla izleyiciyle buluştu.