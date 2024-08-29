Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor
Verilerden yola çıkılarak hazırlanan listeye göre Türkiye’de nüfusu azalacak ve artacak iller belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı çalışma kapsamında Türkiye’nin gelecek yıllardaki nüfusuna ilişkin bazı raporlar hazırladı. Tamamlanan çalışmaya göre ülke nüfusu 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon kişi artış gösterecek.
59 şehirde nüfus artışı tahmin edilirken 5 ilde de nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor. TÜİK’in raporuna göre nüfusu artacak iller belli oldu. TÜİK nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.
TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor.
Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. rudaw.net’te yer alan habere göre bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.