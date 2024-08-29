Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor

Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. rudaw.net’te yer alan habere göre bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.

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