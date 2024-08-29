  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor

Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor

Verilerden yola çıkılarak hazırlanan listeye göre Türkiye’de nüfusu azalacak ve artacak iller belli oldu.

Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı çalışma kapsamında Türkiye’nin gelecek yıllardaki nüfusuna ilişkin bazı raporlar hazırladı. Tamamlanan çalışmaya göre ülke nüfusu 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon kişi artış gösterecek.

KAYIP NARİN BULUNDU MU? - TIKLA ÖĞREN

1 | 36
Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor - Sayfa 2

59 şehirde nüfus artışı tahmin edilirken 5 ilde de nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor. TÜİK’in raporuna göre nüfusu artacak iller belli oldu. TÜİK nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

KAYIP NARİN BULUNDU MU? - TIKLA ÖĞREN

2 | 36
Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor - Sayfa 3

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor.

KAYIP NARİN BULUNDU MU? - TIKLA ÖĞREN

3 | 36
Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller belirlendi! Listeyi gören ters köşe oluyor - Sayfa 4

Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. rudaw.net’te yer alan habere göre bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.

KAYIP NARİN BULUNDU MU? - TIKLA ÖĞREN

4 | 36