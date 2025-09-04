  1. Ekonomim
Nükleer savaşın kapı bekçileri; 9 ülkenin sahip olduğu savaş başlıkları. Sayıları ürkütüyor

Dünya genelinde ülkelerin birbirlerine karşı söylemini bile silah olarak kullandığı nükleer savaş başlıklarının sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş başlamasıyla dünyanın gözü nükleer dünya savaşına çevrilmişti. İşlerin daha çok kızışacağı endişesi dikkatleri ise nükleer savaş başlıklarında yoğunlaştırmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Pakistan ile Hindistan arasında da yaşanan ufak çaplı çatışmalar da nükleer savaşı sorgulatmıştı.

HANGİ ÜLKENİN KAÇ TANE NÜKLEER BAŞLIĞI VAR?

Durum böyle olunca küresel istatistik kaynağı stats_feed, ülkelerin sahip olduğu nükleer başlık sayılarını açıkladı.

Kuzey Kore: 50 adet

