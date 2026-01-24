Ocak ayı bitmeden son fırsat; Bayiler 10 otomobilde cazip kampanya duyurdu!

Otomotiv sektöründe hareketlilik sürerken, Ocak 2026 kampanyalı fiyat listesi dikkat çekti. Fiat Egea Cross, 1.629.900 TL’lik fiyatıyla en ulaşılabilir seçenek olarak öne çıkıyor. Toyota Corolla ve Skoda Fabia rekabetçi fiyatlarını korurken; SUV segmentinde Nissan Qashqai, Jaecoo 7 ve Honda HR-V gibi teknolojik modeller yoğun ilgi görüyor.