Ocak ayı bitmeden son fırsat; Bayiler 10 otomobilde cazip kampanya duyurdu!
Otomobil sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği fiyatlara kampanya güncellemesi geldi.
Otomotiv sektöründe hareketlilik sürerken, Ocak 2026 kampanyalı fiyat listesi dikkat çekti. Fiat Egea Cross, 1.629.900 TL’lik fiyatıyla en ulaşılabilir seçenek olarak öne çıkıyor. Toyota Corolla ve Skoda Fabia rekabetçi fiyatlarını korurken; SUV segmentinde Nissan Qashqai, Jaecoo 7 ve Honda HR-V gibi teknolojik modeller yoğun ilgi görüyor.
Listenin üst segmentinde yer alan Chery Tiggo 8 ise 2.685.000 TL’lik etiketiyle dikkat çekiyor. Çeşitli kategorilerdeki bu güncel rakamlar, araç almayı planlayan tüketiciler için piyasadaki son durumu yansıtıyor.