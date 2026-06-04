Odaklama derdine son: Oto odaklamalı Polosmart Projeksiyon Cihazı 10 Haziran Çarşamba BİM’de
Odaklama derdine son: Oto odaklamalı Polosmart Projeksiyon Cihazı 10 Haziran Çarşamba BİM’de
BİM, 10 Haziran Çarşamba günü Polosmart Android projeksiyon cihazını getiriyor. Otomatik odaklama ve ±45° otomatik keystone düzeltme özellikleri sayesinde elle ayar yapma zahmeti bitiyor. Kısa mesafeden devasa görüntüler sunan ürün; Android 13, çift bant Wi-Fi 6, Dolby destekli ses çıkışı ve 40W hoparlörle donatıldı. 32 desibelin altındaki sessiz çalışması, 1 GB RAM ve 8 GB depolaması olan bu teknoloji, 6.500 TL fiyatıyla BİM şubelerinde alıcılarını bekliyor.
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