ODMD Ağustos ayında en çok satış yapan 9 SUV’u açıkladı. En çok kampanyayı yapan zirveye oturdu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında yayımladığı kampanyalarla adından söz ettiren SUV markasının satışlarla zirveye oturması dikkatlerden kaçmadı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerini açıkladı. Pazardaki daralmaya rağmen kampanyalarıyla dikkat çeken markalar satışlarda iddialı bir çıkış yakaladı.
Özellikle yaz boyunca devreye sokulan cazip finansman ve indirim kampanyaları, tüketicinin tercihlerini doğrudan etkileyerek en çok satan 9 SUV modelinin rekabetinde zirvenin sahibini belirledi.
İLK 3’TE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Sektördeki bu hareketlilik bayilere de yansıdı. İşte ODMD verilerine göre en çok satan 9 SUV modeli: