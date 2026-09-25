  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ODMD Ağustos ayında en çok satış yapan 9 SUV’u açıkladı. En çok kampanyayı yapan zirveye oturdu.

ODMD Ağustos ayında en çok satış yapan 9 SUV’u açıkladı. En çok kampanyayı yapan zirveye oturdu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yayımladığı kampanyalarla adından söz ettiren SUV markasının satışlarla zirveye oturması dikkatlerden kaçmadı.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ODMD Ağustos ayında en çok satış yapan 9 SUV’u açıkladı. En çok kampanyayı yapan zirveye oturdu. - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerini açıkladı. Pazardaki daralmaya rağmen kampanyalarıyla dikkat çeken markalar satışlarda iddialı bir çıkış yakaladı.

1 | 12
ODMD Ağustos ayında en çok satış yapan 9 SUV’u açıkladı. En çok kampanyayı yapan zirveye oturdu. - Sayfa 2

Özellikle yaz boyunca devreye sokulan cazip finansman ve indirim kampanyaları, tüketicinin tercihlerini doğrudan etkileyerek en çok satan 9 SUV modelinin rekabetinde zirvenin sahibini belirledi.

2 | 12
ODMD Ağustos ayında en çok satış yapan 9 SUV’u açıkladı. En çok kampanyayı yapan zirveye oturdu. - Sayfa 3

İLK 3’TE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Sektördeki bu hareketlilik bayilere de yansıdı. İşte ODMD verilerine göre en çok satan 9 SUV modeli:

3 | 12
ODMD Ağustos ayında en çok satış yapan 9 SUV’u açıkladı. En çok kampanyayı yapan zirveye oturdu. - Sayfa 4

Toyota C-HR — 1.337

4 | 12