ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi
Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu. ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ ve İTÜ gibi üniversiteleri geride bırakan kurum zirveye yerleşirken öğretim, araştırma ve uluslararası görünüm gibi kriterler de sıralamada etkili oldu
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Türkiye’nin en iyi üniversitesi merak edilirken Times Higher Education’ın (THE) Dünya Üniversite Sıralaması dikkat çekti. Üniversiteler; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi iş birlikleri ve uluslararası bakış açısı gibi kriterlere göre değerlendirildi. Listede ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ ve İTÜ’yü geride bırakan üniversite öne çıktı.
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