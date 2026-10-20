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  4. ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi

ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu. ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ ve İTÜ gibi üniversiteleri geride bırakan kurum zirveye yerleşirken öğretim, araştırma ve uluslararası görünüm gibi kriterler de sıralamada etkili oldu

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ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi - Sayfa 1

Türkiye’nin en iyi üniversitesi merak edilirken Times Higher Education’ın (THE) Dünya Üniversite Sıralaması dikkat çekti. Üniversiteler; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi iş birlikleri ve uluslararası bakış açısı gibi kriterlere göre değerlendirildi. Listede ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ ve İTÜ’yü geride bırakan üniversite öne çıktı.

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ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi - Sayfa 2

1. Koç Üniversitesi (326-350 bandı)

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ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi - Sayfa 3

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (351-400 bandı)

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ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi - Sayfa 4

3. Sabancı Üniversitesi (351-400 bandı)

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