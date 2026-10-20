ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ, İTÜ'yü solladı zirveye adını yazdırdı! İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi

Türkiye’nin en iyi üniversitesi merak edilirken Times Higher Education’ın (THE) Dünya Üniversite Sıralaması dikkat çekti. Üniversiteler; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi iş birlikleri ve uluslararası bakış açısı gibi kriterlere göre değerlendirildi. Listede ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ ve İTÜ’yü geride bırakan üniversite öne çıktı.